Previsto para inaugurar no final de 2023, Araucária ganhará shopping para 80 lojas

Texto: Waldiclei Barboza

Um antigo sonho dos araucarienses, ter um shopping para chamar de seu, está ganhando corpo bem na entrada do Centro da cidade. Exatamente! Araucária terá um shopping! Ele está sendo construído na avenida Victor do Amaral, 1769, em terreno que faz frente também com a marginal da Rodovia do Xisto.

O empreendimento é fruto de um sonho do grupo araucariense Belniaki, que originalmente ficou conhecido pela qualidade dos móveis sob medida que fabrica. E foi pensando em dar a cidade um espaço de compras também sob medida que nasceu a ideia do Shoppping Pinheiros. A construção está a todo vapor e tem previsão de inauguração para o final de 2023.

O Shopping Pinheiros terá mais de oito mil metros quadrados de área construída. Serão oito pavimentos que abrigarão cerca de oitenta lojas, uma ampla praça de alimentação com capacidade para 700 pessoas sentadas e estacionamento coberto.

A arquitetura do shopping foi pensada para que todos os oito pisos sejam interligados por um poço de iluminação natural, o que proporcionará a integração entre todos os ambientes. Um dos espaços queridinhos dos responsáveis pelo empreendimento é a praça de alimentação, que contará com espaço amplo, fechado e acolhedor para que seja usufruído mesmo em dias frios e com chuva. A área gastronômica terá ainda espaço kids e um local para shows e apresentações artísticas. O local, por ora, não contará com salas de cinema.

Fachada do shopping privilegiará vidros e foi concebida pela arquiteta Luciane Carraro

Outro espaço de entretenimento incluso no projeto será uma área elevada, sem cobertura, para que em dias de tempo bom aquele grupo de amigos e famílias possam realizar um encontro descontraído de happy hour. Deste espaço será possível apreciar uma vista bacana da cidade enquanto se toma uma cervejinha batendo aquele papo com os colegas.

O shopping contará ainda com um acesso especial à sua cobertura, onde será possível contemplar vários pontos da cidade e que devem render selfies sensacionais com o horizonte araucariense ao fundo. “Deste terraço as pessoas poderão curtir o pôr-do-sol e ter uma vista privilegiada de vários locais da cidade, seja da nossa área industrial ou área rural e muitos de nossos bairros”, comenta um dos responsáveis pelo empreendimento.

Ainda conforme comunicado do grupo Belniaki à nossa reportagem, trazer um empreendimento deste tamanho para a cidade é mais uma prova de que é possível acreditar no potencial de Araucária e de sua gente. “Nossa população merece um espaço assim. Afinal, quem nunca parou para admirar e passear por entre as luzes, árvores de Natal, guirlandas, ursinhos e tudo o mais que nos alegra dentro de um shopping? Para as crianças então, tudo se torna ainda mais mágico e encantador. Aqui também teremos essas decorações temáticas”, pontuam.

A arquitetura do shopping foi pensada para que todos os oito pisos sejam interligados por um poço de iluminação natural

Ainda conforme o grupo Belniaki, o empreendimento quer ser mais do que um local de compras, quer ser também um local de entretenimento, lazer e encontro entre pessoas. “O Shopping Pinheiros quer oferecer para seus clientes um ambiente especial, aconchegante e seguro, com toda a estrutura necessária para proporcionar conforto e praticidade para você e sua família”, explicam.

Shopping ficará num local estratégico da cidade, próximo ao Hotel Rihad e a Praça do Seminário (Foto: Marco Charneski)

O horário de funcionamento também será um grande diferencial para os moradores da cidade, já que hoje muitas pessoas acabam se deslocando até Curitiba e região porque aqui as lojas fecham por volta das 18h ou 19h. “A ideia é seguir o padrão de horário de funcionamento de shoppings de Curitiba, para que os nossos moradores possam comprar e se divertir com conforto e segurança”, destacam.

E você, lojista, gostou do projeto?

O grupo Belniaki já disponibilizou um site para que interessados em reservar um dos espaços do Shopping Pinheiros possam se cadastrar. O endereço é www.shoppinheiros.com.br. “Araucária precisa começar a acreditar nela mesma. Então, você lojista que pretende fazer parte deste empreendimento, faça seu cadastro. Queremos priorizar sempre o comércio local na ocupação das lojas”, afirmam.