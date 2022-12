Iéu nunca fondo neste xópicente, até que Flortcha vindo com idéia de jerico de me levar pra passiar nun destes grandon!! Ieu já foi dizendo, mas Flortcha, nestes xópicente só andom pessoas da cidade, gente rica, e ieu nem sabendo o que fazer lá, nem ropa iéu tendo pra passiar neste Xópicente. Flortcha dizendo que iésto sendo desculpa esfarrapada!!! Mas claro que sendo esfarrapada, minhas ropa ton tudo uns farrapo mesmo!!! Enton Flortcha insistindo que iéu vai andar de escada rolante!!! Ieu falando, Mais Flortcha se a escada sendo rolante a gente non anda nela, a gente rola pra baxo!!! E despois, olha o perigo, de faltar luiz e a escada parar, quanto tempo vamo ter que ficar esperando pra voltar a funcionar? Podemo passar noite esperando a luiz voltar!! Mas Flortcha non se dando por convencida, vindo querendo me convencer de tudo jeito, falando que entrando no xópicente as pessoa se sente importante passiando, vendo as vitrine. Mas Flortcha!!! de que aindianta a gente se sentir importante se saiéndo de lá nóis continuemo a mesma pessoa mirde, do interior e ficar vendo vitrine que graça que tem? Nóis non temo dinheiro pra comprar nada e se comprar pra que vai servir se nóis moremo na roça!!! Mais Flortcha é mesmo chata quando querendo alguma coisa, já foi me dizendo que non custando nada a gente vê gente bunita, ah, Flortcha, vc fala iesto porque tá falando de vc mesmo que sendo feia que um Diabo!! Se ieu quiser ver gente bunita nem percisa sair de casa, é só dar uma zoiada no espelho!!! Mas esta Flortcha non tem jeito mesmo!!! É ponhar uma coisa na cabeça que ninguém tirando!! Já foi dizendo que nóis podemo fazer um lanche, toma um sorvete, na praça de alimentaçón!!! Meu Déus do Céu!!!! Se quiser fazer lanche e tomar sorvete, nóis podemo preparar um farnel com broa e xaxixon e comprar um picolé sentado nos banco da praça da matriz, pelo menos vai ser uma alimentaçón na praça. Enton Flortcha Batendo pé!! Falando se iéu non for iéla indo sozinha!!! Bem feito, enton vai, vai sozinha passar vergonheira no Xópicentre, depois non vem chorando que gastando fortuna e non trazendo nada. Flortcha enton tirô nota de cem Real da bolsa e jogo em cima da mesa, dizendo, tá Bom Isidório, ieu paga a gasolina!!! Bem, Pagando a gasolina do Monza, que custando dar umas voltinha!!!