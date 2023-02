SINE Araucária abre 130 vagas para cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência

A Secretaria Municipal de Trabalho de Araucária/SINE está com 130 vagas de emprego disponíveis para cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência. Os interessados deverão se dirigir até o SINE local. Importante ressaltar que somente os que comprovarem ter os requisitos solicitados serão encaminhados para entrevista com a empresa responsável pela contratação desses profissionais.

À Agência do Trabalhador de Araucária cabe realizar o processo de encaminhamento dos candidatos para entrevista, desde que os mesmos se enquadrem no perfil solicitado pela empresa. O salário previsto é de R$ 1.454,54, mais vale alimentação e o transporte do terceirizado será por conta da contratante. O apoio dos terceirizados ocorrerá diretamente nas unidades educacionais, para executar ações de cuidado como alimentação, higiene pessoal e locomoção.

Requisitos

O profissional deverá ter curso de formação na área de cuidador de crianças ou cuidador infantil, cuidador de idoso e/ou cuidador de pessoas com deficiência. Também deverá ter ensino médio completo; ser brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado; ter 18 anos completos ou mais; ter (ou estar participando) curso de formação na área de cuidador de crianças ou cuidador infantil, cuidador de idoso e/ou cuidador de pessoas com deficiência com carga horária mínima de 100 horas; atestado de aptidão física e mental; e certidão negativa de antecedentes criminais.

Contato

A Agência do Trabalhador/SINE Araucária fica no prédio da Secretaria de Trabalho e Emprego na rua Álvaro Linhares Ehlke, n.º 333, Sabiá. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. Mais informações pelo fone (41) 3643 – 4180.