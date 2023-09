SMED convoca pais para cadastro de crianças em idade escolar obrigatória

A Prefeitura de Araucária, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED), visando cadastrar crianças em idade escolar obrigatória, realizará dos dias 11/09 a 02/10/2023, as inscrições de crianças que irão completar 4 anos até o dia 31/03/2024, que ainda não conseguiram matrículas em nenhuma unidade educacional. Também incluindo as crianças nascidas nos anos de 2018/2019 que ainda não foram matriculadas.

Para quem tiver interesse, basta enviar “CHAMADA PÚBLICA” para o WhatsApp (41) 3614 – 1400, onde irá aparecer um formulário de inscrição solicitando algumas informações. Os responsáveis deverão fornecer seus nomes, e-mail e celular com DDD, além do nome completo, data de nascimento e nacionalidade da criança. Com isso, aparecerão os nomes das unidades educacionais, e o responsável deverá indicar apenas três opções.

Para qualquer dúvida ou informação adicional, entrar em contato com os contatos (41) 3614 – 7438 ou (41) 3614 – 7428.