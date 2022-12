Sogro machão que perseguia com faca a nora grávida de sete meses vai para a prisão

Um sogro que estava perseguindo a própria nora, grávida de sete meses, com uma faca. Acabou sendo preso pela Guarda Municipal no sábado (03/12), na Rua Joaquim de Oliveira Melo, no bairro Thomaz Coelho. Ao receber a denúncia, a GMA orientou a mulher e sua mãe a procurarem um lugar seguro até a chegada da equipe. Ao chegar no local, o agressor já havia fugido.

As equipes realizaram patrulhamento pela região e localizaram o indivíduo a poucos metros da casa da mãe da vítima. Na busca pessoal, foi encontrada a faca que ele usou para fazer as ameaças. A nora decidiu registrar queixa e o sogro recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências necessárias.