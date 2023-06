Sub 17 do Jatobá joga amistosos em preparação para a Taça das Favelas

A movimentação dos times juvenis para a disputa da Taça das Favelas 2023 já está por toda parte do Estado. Em Araucária, o Jatobá FC colocou pra treinar a garotada selecionada nas seletivas.

Prevista para o mês de junho, a Taça organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) já é considerada a maior competição de futebol do mundo entre comunidades.

Os amistosos foram importantes para o Jatobá avaliar os jogadores que irão disputar a Taça. No sábado (27/05) os jovens jogaram contra o Grêmio Araucariense Sub17 e no domingo (28), os times do Sub13, Sub15 e Sub17 enfrentaram as equipes do Tamanda Storm, de Almirante Tamandaré. “Nossa equipe do Projeto de Olho no Futuro (Sub17) jogou contra a equipe Sub 17 de Almirante Tamandaré, com fins de treinar para a Taça das Favelas. Foi um jogo muito disputado, com muita velocidade e muita garra de ambas as equipes e no final os visitantes venceram por 3X2”, disse a diretoria.

Edição n. 1365