Sub-20 do Cacique vai enfrentar o Cascavel na 4ª rodada do Estadual

O Araucária ECR folgou na terceira rodada do Campeonato Paranaense Sub-20 e voltará em campo para disputar a quarta rodada no próximo sábado (23/03), para enfrentar o Cascavel. O jogo será às 15h30, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba.

O time vem de uma vitória na primeira rodada contra o Cianorte por 1X0, e de uma derrota contra o Azuriz por 2X1 na segunda rodada. Agora busca uma vitória contra o Cascavel para melhorar seu aproveitamento nesse início de competição.

Sub-15

O time Sub-15 não começou bem na competição, perdeu para o Hope Internacional por 3X0 e na segunda rodada enfrentou um adversário duríssimo e amargou sua segunda derrota na competição. O jogo contra o Athletico foi realizado no sábado (16), no CT do Caju, e o Cacique perdeu por 4X0.

No próximo sábado (23), o jogo da terceira rodada será contra o Iraty, às 08h45, no Estádio Coronel Emílio Gomes, na casa do adversário.