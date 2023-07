Sub20 do Patriotas FC está classificado para a próxima fase do Paranaense da categoria

Se para o time adulto do Patriotas FC os planos de acesso à Primeira Divisão em 2024 não deram certo, para a equipe juvenil a situação é diferente: o time está classificado para a próxima fase do Paranaense Sub20, faltando ainda uma rodada. No jogo de sábado (15/07) o time venceu o Independente São Joseense por 2X1 e após as cinco rodadas da segunda fase, está em primeiro lugar no grupo, seguido pelo Paraná.

Na sexta e última rodada as duas equipes definirão suas posições finais na tabela, no próximo domingo (23/07), o Patriotas vai ao interior do estado enfrentar a equipe do Iraty, às 15h, no Estádio Coronel Emílio Gomes. A equipe quadricolor buscará um bom resultado para confirmar a classificação em primeiro do grupo, já o adversário não tem mais chances de seguir adiante na competição, joga apenas para cumprir tabela.

Edição n. 1372