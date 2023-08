KIYOSHI ISHITANI torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental de Instalação – LI, com validade de 26/07/2029, para condomínio de lotes, no endereço: Rua Vereador Wadislau Bugalski, s/n – 83507-270 – Almirante Tamandaré/PR.

Súmula de concessão de licença ambiental de instalação 1