Suspeito de dar tiros foge de abordagem, se acidenta e acaba preso por embriaguez ao volante

Uma perseguição policial acordou moradores do jardim São Francisco na madrugada deste sábado (12/08). Eram por volta da 1 hora quando a Guarda Municipal foi acionada para atender uma situação de disparos de arma de fogo, que teriam sido feitos pelo motorista de um veículo Palio prata. Enquanto se deslocava ao endereço, uma equipe se deparou com o veículo suspeito e tentou fazer a abordagem, porém o motorista acelerou e fugiu.

Uma perseguição se iniciou, e com o apoio de outras viaturas, a GM tentou realizar um cerco ao veículo. O motorista seguia em alta velocidade, furava preferenciais, colocando em risco outros condutores. Ao tentar acessar a rua Guanabara, pela rua Goiás, o condutor acabou passando direto e o veículo foi parar em um terreno baldio próximo à casa de eventos A Fábrica. Após se envolver no acidente, o homem desceu do veículo e correu, mas foi alcançado e abordado.

O suspeito não apresentou ferimentos graves, também na revista pessoal a GM não encontrou nada de ilícito, no entanto, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, comprovada pelo teste do bafômetro, que acusou 0,62MG/L de alcoolemia. O condutor recebeu voz de prisão por dirigir veículo automotor sob efeito de álcool e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.