Taça Paraná Adulto e Juvenil vai começar no dia 25 de fevereiro

A 58ª Taça Paraná Adulto e 6ª edição da categoria Juvenil terão rodadas de estreia no dia 25 de fevereiro, conforme arbitral realizado no dia 12 de janeiro, na sede da Federação Paranaense de Futebol (FPF), em Curitiba.

Na categoria Adulto irão participar seis equipes: Ypiranga FC, EC Sartori e XV de Novembro no grupo A, e no Grupo B os times do Três Jardins FC, AAFG/Ajax e ABE Novo Mundo FC.

Na categoria Juvenil também serão seis equipes participantes: Associação Esportiva Danúbio, AE Rosário Central e Clube Desportivo Paranaense no grupo A, e no grupo B o Três Jardins FC, AD Independente e Parma FC.

Os times farão jogos no turno e returno e se classificam para a fase semifinal os dois primeiros ganhadores de cada grupo. A previsão para a disputa de troféus é 7 de maio.