Tarifa do TRIAR custará R$ 1,00 a partir da semana que vem

A partir da próxima segunda-feira, 13 de novembro, o valor da passagem em todos os ônibus do sistema TRIAR cairá para apenas R$ 1,00. A confirmação da data da entrada em vigor da nova tarifa foi feita nesta quarta-feira, 8 de novembro, pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini.

Falando ao O Popular, ele explicou que a nona redução seguida no valor da passagem de ônibus em Araucária é fruto de um objetivo que sua administração estipulou em seu primeiro ano de mandato, isto em 2017. “Sempre deixei claro que meu objetivo enquanto prefeito era devolver aos nossos moradores os impostos pagos por eles. E uma das formas de fazermos isso é priorizando o transporte coletivo, que atende diariamente mais de cinquenta mil usuários”, pontuou.

Ainda conforme Hissam, a redução de R$ 1,25 na tarifa pra R$ 1,00 está sendo possível também graças ao apoio da Câmara de Vereadores, que antecipou a devolução de parte economizada de seu orçamento. “Em conversa com o presidente Ben Hur definimos que parte desse valor que ele economizou na gestão da Câmara e que vai devolver pro Município será utilizada para custear o subsídio ao TRIAR. Fico muito feliz em poder contar com a Câmara e nossos vereadores da base neste compromisso que temos em fazer sempre o melhor para nossa população”, destacou.

Ainda conforme apurou O Popular, o decreto estipulando o preço da tarifa do TRIAR em R$ 1,00 foi elaborado pela Prefeitura por meio de processo eletrônico específico, já estando numerado e com publicação prevista para o Diário Oficial do Município desta quinta-feira (9). A nova redução de 25 centavos deve exigir investimento extra de quase R$ 250 mil mensais no subsídio ao transporte coletivo, o que significa cerca de R$ 3 milhões anualmente. “Iniciamos essa jornada lá em 2018 e travamos diversas batalhas para dar transparência ao sistema de transporte coletivo de nossa cidade. Hoje temos uma passagem justa, integração com a região metropolitana, ônibus novos, wi-fi em todos eles, tarifa domingueira, gratuidade para estudantes e diversos outros benefícios”, pontuou o prefeito.

Hissam ainda enfatizou que esta é a última redução prevista no valor da tarifa do TRIAR, sendo que R$ 1,00 para utilizar os ônibus araucarienses era a meta estipulada por ele lá em 2018. “Foi uma jornada de muito trabalho, priorizando sempre o nosso usuário do TRIAR. Lutamos muito, combatemos interesses particulares, que durante anos lucraram com a passagem cara e a falta de transparência do sistema e hoje colhemos o fruto desse trabalho. Devolvemos o TRIAR para a população, assim como devolvemos essa cidade para o povo”, finalizou.

