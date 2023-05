Teatro da Praça terá dança polonesa e stand up comedy no final de semana

Os araucarienses terão uma ótima opção de lazer e entretenimento no próximo final de semana, com espetáculos de dança polonesa e stand up comedy no Teatro da Praça. No sábado (13/05), às 19h, quem comanda o espetáculo é o grupo folclórico polonês Wesoly Dom, com grupos convidados. Já no domingo (14), às 19 horas, a comédia ganha destaque com Gih Rocha e Will Kadori.

O Wesoly Dom apresentará danças tradicionais em trajes típicos coloridos, músicas alegres e coreografias típicas da cultura polonesa, que enaltecem a tradição dos imigrantes poloneses. A apresentação contará com dança, canto e música e levará ao palco toda a vivacidade, dinamismo, cores e harmonia da cultura polonesa.

Segundo a organização, mais de 30 artistas estarão no palco para uma programação de danças e músicas de várias regiões da Polônia, entre elas Shotz, Oberek, Polonêz,Sacz Wiank, Krakovia. Também estão previstas participações do grupo folclórico polonês Wawel, da Colônia Muricy, e grupo de dança La Revê. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 20 (preço único), que já estão sendo vendidos antecipadamente pelo WhatsApp (41)99623-2645.

O show de stand up comedy com os humoristas Gih Rocha e Will Kadori tem classificação de idade de 16 anos ou mais. Os artistas são de Curitiba e já se apresentaram em vários estados. A noite promete ser de muitos risos. Os ingressos custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia entrada) e já estão disponíveis para venda no: https://www.sympla.com.br/evento/show-stand-up-comedy/1964175. O Teatro da Praça fica na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro.

Edição n. 1362