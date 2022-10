Após semanas de espera pelo clima da primavera, ele finalmente chegou! Durante esta semana, as temperaturas chegam a bater até 27ºC.



Nesta segunda-feira (24) e terça (25), as temperaturas atingem a máxima de 25º durante o dia. Na quarta, o dia amanhece com 14º e alcança a máxima de 27º, com probabilidade de chuva durante o dia.