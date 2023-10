Tempo frio e a chuva continuam nos próximos dias

Não guarde o guarda-chuva e a japona, o tempo chuvoso ainda não passou. De acordo com a previsão do SIMEPAR, nessa semana a chuva voltará a aparecer, variando entre 86% e 97% de probabilidade de ocorrência.

Nessa segunda-feira (02/10), o tempo está parcialmente nublado e teremos pancadas de chuva. A mínima é de 12° e a máxima de 24°, com as rajadas de vento chegando a 41 km/h. Com a probabilidade em 86%, a precipitação é de 2.2 mm.

Na terça-feira (03) teremos uma trégua da chuva, mas o céu nublado permanecerá. A mínima continua em 12°, e a máxima vai para 25°. A ventania cai para 31 km/h. O tempo nublado com pancadas de chuva volta na quarta (04) e na quinta-feira (05).

Na quarta-feira, com probabilidade de 97%, a precipitação de chuva será de 12.8 mm. A mínima aumenta para 17° e a máxima para 26°, e as rajadas vão para 64 km/h. Na quinta-feira, a precipitação será de 10.5 mm, e os ventos voltam para 31 km/h. A mínima cai para 14° e a máxima para 19°.