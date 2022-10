Alguns resultados da eleição de Senadores de 2018 nos estados do Sul e Sudeste até hoje não entendi como ocorreram desbancando políticos conhecidíssimos substituindo-os por novatos desconhecidos e ricaços como Oriovisto Guimarães e que tais. Agora em 2022 Gen. Mourão, Astronauta e Moro se juntarão a essa gente, e me lembrei de um filme e dos algoritmos do facebook, membros do judiciário e militares metidos na política.



Teoria da conspiração é um filme estadunidense de 1997 com Mel Gibson que acredita que muitos eventos mundiais são desencadeados por teorias conspiratórias do governo norte americano, e a advogada Julia Roberts do Departamento de Justiça dos Estados Unidos compõem a trama do filme.

Algoritmo do Facebook é a tecnologia que determina qual conteúdo um usuário pode ver, além da ordem subsequente das demais publicações. Essa decisão é tomada com base em um conjunto gigante de instruções. O algoritmo do Facebook analisa fatores como tipo de postagem, histórico, interação e regras do próprio Facebook que seu conteúdo se alinha (no popular: grana).



O algoritmo não decide apenas a ordem do conteúdo, mas também determina se o conteúdo é exibido ou não (grana). Sim, exatamente: o alcance médio de uma postagem orgânica é de apenas 5,5% dos seguidores de uma página do Facebook. Se você acha que tem uma audiência consolidada apenas por ter muitos seguidores, saiba que você se enganou, o youtube e as demais são iguais. General Pujol comandava os fuzileiros cibernéticos de Brasília.



Grana, muita grana, assim se explica os votos recebidos de muita gente endinheirada, enquanto amor e ódio gratuito também elegem outra porção.