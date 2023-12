Terceira edição do Natal Iluminado terá várias atrações espalhadas pela cidade

A 3° edição do Natal Iluminado de Araucária já começou, e apesar de muita coisa já estar acontecendo, a programação terá seu início oficial nesta quarta-feira (06/12) e finalizarão apenas no próximo mês, dia 06 de janeiro de 2024. Mas haverá alguns dias que não ficarão disponíveis, que serão nos dias 24, 25 e 31/12 e no dia 01 de janeiro.

Ao todo, 28 estruturas foram e estando sendo montadas nos parques e praças da cidade.

No Parque Cachoeira, além das estruturas luminosas, a comunidade também poderá se divertir com o carrossel e roda gigante.

O carrossel veneziano permite cerca de 30 pessoas por vez, enquanto a roda gigante é até 64 pessoas. Ambas as atrações irão funcionar diariamente, com horário das 14h às 22h, não sendo preciso realizar cadastro prévio. Outros lugares que receberão as estruturas natalinas, são: Praça do Seminário, Praça Dr. Vicente Machado, Praça da Bíblia e Terminal Central de Araucária.

A Praça Dr. Vicente Machado, mais conhecida como a Praça da Matriz, será enfeitada com um presépio em tamanho real e uma árvore de Natal com espiral de passagem. A outra espiral de passagem ficará no Terminal Central.

Outra atração muito esperada pela criançada, é a Casa do Papai Noel na Casa da Cultura. Sendo iniciada nesta segunda-feira (04/12), a atração permanecerá até o dia 23 de dezembro, com horário das 14 às 20h. Além disso, nos dias 10 e 17/12, o Papai Noel estará na Casa do Artesanato, no Parque Cachoeira, com horário das 15 às 18h para tirar foto com as famílias.

Confira outras atrações do Natal Iluminado:

05/12 – Caminhão Palco Circula Brasil/FCSN no bairro Iguatemi: Projeto Garoto Cidadão, com o Grupo de Cordas e a Banda de Sopros e Percussão Local: Rua Ana Dranka Druszcz, no bairro Boqueirão. Horário: 19h

06/12 – Caminhão Palco Circula Brasil/FCSN na área rural de Araucária: Projeto Garoto Cidadão com a Banda de Sopros e Percussão. Projeto Garoto Cidadão com Horizontes – Construindo Novos Olhares | 6º Concerto Itinerante.) Local: área rural de Capoeira Grande, ao lado da Igreja N. Sra. de Monte Claro/N. Sra. de Czestochowa. Horário: 19h Dois ônibus sairão às 18h em frente a Casa da Cultura. Um deles passará pela região de Lagoa Grande e o outro pelo Tietê e regiões próximas. Ambos levarão gratuitamente o público até o local da apresentação e, ao término, farão o mesmo itinerário para a volta.

06/12 – Apresentação do Coral Municipal de Araucária Local: área rural de Capoeira Grande, ao lado da Igreja N. Sra. de Monte Claro/N. Sra. de Czestochowa. Horário: 20h30

06/12 – Auto Viação Redentor com “Bus Music Redentor”: Apresentação musical e interação de 12 personagens infantis com o público. Local: Rua Saracura, no bairro Capela Velha, em frente ao CAIC. Horário: 19h

07/12 – Caminhão Palco Circula Brasil/FCSN na Praça Central: Projeto Garoto Cidadão com Horizontes – Construindo Novos Olhares | 6º Concerto Itinerante Local: Praça Dr. Vicente Machado, no Centro. Horário: 19h

08/12 – Caminhão Palco Circula Brasil/FCSN na Praça da Bíblia: Projeto Garoto Cidadão com o espetáculo teatral “O Santo e a Porca”. Local: Praça da Bíblia. Horário: 19h

08/12 – Banda Frida Gonna Freak – rock, pop rock anos 90/2000 Local: Praça da Bíblia. Horário: 20h40

13/12 – Apresentação da Banda de Percussão Szymanski Local: Praça Dr. Vicente Machado. Horário: 18h30

13/12 – Auto Viação Redentor com “Bus Music Redentor”: Apresentação musical e interação de 12 personagens infantis com o público. Local: Em frente a Praça Dr. Vicente Machado. Horário: 19h