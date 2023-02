Teremos várias atrações no aniversário de 133 anos de Araucária

Nesse final de semana, Araucária fará 133 anos e teremos várias atrações para comemorar. A programação inicia na sexta (10/02), das 18h às 23h, no Parque Cachoeira, a entrada é gratuita. Entre as principais atrações, teremos exposição de carros antigos, apresentações folclóricas, feira de artesanato e de produtos coloniais, passeio ciclístico e praça de alimentação. Também haverá dois pavilhões montados, sendo um para os food trucks e outro para a feira.

No sábado (11/02), dia do aniversário do município, os pavilhões serão abertos às 10h e o parque contará com atrações culturais. Às 14h haverá a abertura oficial do evento de aniversário, momento em que serão distribuídos 7 mil cupcakes ao público presente. Além disso, grupos folclóricos farão apresentações e no período noturno mais artistas locais se apresentarão no palco.

No domingo (12/02), último dia da festa, o evento começará às 10h com a abertura dos pavilhões. Demais shows acontecerão das 15h às 20h, encerrando as comemorações.

A exposição de carros antigos estará no local nos dias 11 e 12 de fevereiro, das 9h às 17 horas. Segundo os responsáveis, são esperados mais de 100 carros. No geral, são veículos com mais de 30 anos, além duas kombis que são consideradas raridade.

Já o passeio ciclístico ocorrerá no sábado (11) com concentração às 8h30 e saída às 9 horas do Parque Cachoeira. A atividade conta com a organização da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), e não é necessário fazer inscrição antecipada. O percurso total do passeio deve chegar a 10 km e os participantes contarão com carro de apoio e escolta. É recomendado que os ciclistas utilizem os equipamentos de proteção.

E para deixar essa festa ainda mais especial, no sábado (11), das 15h30 às 19h30, estará acontecendo o encerramento da Arena Verão RPC. Haverá oficinas infantis, camarim de pintura e escultura de balão, jogos, brincadeiras e esportes, espaço para tirar fotos e duas atrações musicais: Banda Terezo; e a dupla Luccas & Leonardo.

Shows na sexta-feira:

— 18h40 — Delluca

— 19h10 — Jonas e Joel

— 20h — Matheus Souza

— 20h40 — Patricia Santos

— 21h30 — Isah Bueno

Atrações de sábado:

— 09h Passeio Ciclístico da SMEL — Distribuição de camisetas para os participantes e premiação ao final do percurso.

— 13h30 — Atração Cultural — Amostra Folclórica Música Italiana Grupo Nostalgia

— 14h — Abertura Oficial com presença de autoridades e distribuição de 7 mil cupcakes de aniversário

— 14h30 — Atração Cultural — Amostra de Dança Folclórica — Wesoly Dom (Polonês)

— 15h — Atração Cultural — Amostra Folclórica Grupo Musical Japonês Wakaba Taiko (tambor japonês)

— 15h30 – Show Victor Grassi

— 16h — RPC TV — Banda Terezo e a dupla Luccas & Leonardo

— 19h — Show Edy Junior e Fael

— 20h — Show Ney Salles

— 21h — Show Cia de Dança SB Show

— 21h30 — Show Debora Grassi

Domingo:

— 15h — Show Matheus Luz e Luan

— 16h — Show Caravana The Voice Kids: Rayssa Rafaela (Araucária) — Poliana Araujo (Guaratuba) — Dudu Marodin (Ibaiti) — Ana Tardin (Curitiba)

— 17h — Show Sr. Barão

— 18h — Show Duo Brothers

— 19h — Show Rogerio Cordoni

— 20h — Dj Suellen Neon