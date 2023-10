Terezinha Poly: A Hora Polonesa

É impossível falar de um programa dirigido aos poloneses em Araucária, sem imediatamente lembrar deste casal que por mais de 40 anos comandou na Rádio Iguaçu o Programa A Hora Polonesa. São eles o Sr. Tadeu Wzorek (in memorian) e sua esposa D. Paulina Wzorek. Araucarienses, descendentes de imigrantes poloneses, desde cedo em suas vidas passaram a fazer parte de diversas atividades dentro de nossa cidade. Moradores do Bairro Estação, desenvolveram suas atividades no comércio, e com sua habitual simpatia, tinham seus nomes e presenças sempre lembrados nas festas das igrejas às quais dedicavam atenção especial.

Alguns dos mais antigos imigrantes poloneses relembravam músicas, danças e culinárias da terra natal, e o Sr. Tadeu já com seus dons musicais presentes (notem que ele está levando seu violino), deu sequência aos seus conhecimentos e envolvimentos culturais para junto com sua esposa realizar o sonho de fazer um programa na estação de rádio local que fosse dirigido em especial para esse grupo de imigrantes poloneses que sempre lembravam da terra que deixaram para trás. Assim nos domingos através da Rádio Iguaçu o programa A Hora Polonesa ia ao ar. O programa é um encontro de músicas, conversas, notícias e naturalmente sem esquecer as tradições. O programa era uma viagem no tempo e até mesmo dentro do próprio tempo onde as recordações vinham a ponto de ser reconhecido pelo Governo da Polônia e trazer para nossa cidade ilustres cidadãos representando o Consulado Polonês em visita especial ao ilustre casal Wzorek.

O Sr. Tadeu Wzorek era um músico reconhecido em muitas cidades, liderava a Banda Krakoviak e junto com seus músicos fizeram apresentações em nossa cidade em bailes e Festa do Pêssego e do Ovo, animaram festas e bailes em diversas outras cidades dentro do Estado do Paraná e também nos Estados do Sul.

Por 40 anos o casal caminhou junto nesta empreitada. Em 2004 o Sr. Tadeu Wzorek faleceu, e, sua esposa D. Paulina Wzorek junto com sua filha Sra. Rosi Mari Wzorek Skraba conduziu por mais alguns anos o programa que tantas informações e recordações traziam aos descendentes dos poloneses de nossa cidade e até onde a Rádio Iguaçu tem alcance, e vai além de nossas fronteiras sulistas e/ou brasileiras.

Em 2020 D. Paulina aposentou-se do programa e sua filha Rosi junto com suas filhas deram sequência. Dona Paulina recebeu com todo merecimento a Placa de Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Araucária. Atualmente encontra-se em casa no Bairro Estação, está a caminho de completar 100 anos e está com saúde e lúcida o que é uma alegria para todos e um orgulho para a família. Atualmente o Programa A Hora Polonesa tem na sua sequência o comando do Sr. Aníbal Wilinski e sua filha Ângela Wilinski.

Deixo aqui meus respeitos ao casal Paulina e Tadeu, que muito colaborou através de seus programa de rádio com as lembranças e a História de nossa cidade de Araucária, gratidão sempre.

Edição n.º 1383