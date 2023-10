Terezinha Poly: A Primeira Banda Oficial de Araucária

Nossa querida Cidade de Araucária sempre possuiu bandas e músicos que ficaram conhecidos dentro e fora da cidade. A maioria dos músicos conhecidos na cidade, faziam parte de Bandas que faziam apresentações desde o tempo que na Praça Dr. Vicente Machado havia um coreto simples onde nas décadas de 40 e 50 as bandas locais se apresentavam aos domingos, até as premiadas e reconhecidas Bandas Escolares que já venceram Concurso de Melhor Banda do Brasil, mas o privilégio de bons músicos sempre nos orgulhou.

Temos nesta foto, a Banda que se tornou como a Primeira Banda Oficial de Araucária. Os dons artísticos destes rapazes os tornou conhecidos sendo convidados para apresentação nos mais diversos eventos.

A maioria destes músicos eram de moradores locais, que se reuniam pelo menos uma vez por mês para ensaios e apresentações. Durante a semana eles levavam suas profissões a sério, aqui vemos comerciantes, funcionários públicos, fotógrafo, estudantes, mas, nos finais de semana quando podiam esquecer por alguns instantes o dia a dia de suas profissões, eles eram simplesmente membros de da que ficou conhecida oficialmente como a Primeira Banda Marcial de Araucária na década de 70.

Sob a regência de um militar do Exército, conhecido como maestro Zezinho, a banda contava com os seguintes músicos que vamos identificar. Primeiro da fila de trás da esquerda pra direita: nos saxofones Zidonio Baratto e Manoel (ambos de saudosas memórias) e Cireno José Bello ou simplesmente Ciro, na tuba Ratão – trombone de vara Miro (saudosa memória), Caixa Falcão (saudosa memória), pratos Gawleta – surdo Amority (saudosa memória).

Na fila da frente também da esquerda pra direita: flautim Amorin – clarineta Menta – clarinetes Laiter (saudosa memória) – Lourival e Coruja – trompetes Joãozinho (saudosa memória) e Caburé.

Essa foi mais uma das apresentações públicas da Banda Marcial de Araucária, foi feita em frente ao antigo e agora desativado Cine Líder na Rua João Pessoa no Centro. Muitas mudanças ocorreram dentro de nossa cidade dentro destes cinquenta anos que se passaram desde a apresentação desta banda na foto. Araucária continua com excelentes e premiadas Bandas Marciais, mas, quanto aos músicos aqui, cada um deles seguiu sua vida e profissão, e muitos deles já nos deixaram, e podemos também citar o próprio cinema que mantém o imóvel, mas não há filmes projetados, isso torna esse imagem e lugar muito saudosista.

Edição n.º 1384