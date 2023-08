Terezinha Poly: As primeiras festas do pêssego e do ovo

Muitas coisas boas que existiram em Araucária foram se tornando escassas até que sem aviso deixaram de serem feitas e nós acabamos com lembranças, saudades e esperança que um dia possamos ter novamente, pelo menos assim aconteceu com as Festas do Pêssego e do Ovo.

As primeiras Festas do Pêssego e do Ovo foram realizadas na Colônia Nipônica de Fazendinha aqui em Araucária e deu início ao maior evento que nossa cidade já possuiu. A Colônia Nipônica com apoio da Prefeitura Municipal e da Acarpa Emater, realizou com sucesso a primeira de várias outras festas, o objetivo era realizar uma festa que pudesse reunir dentro da própria colônia uma exposição dos produtos hortifrutigranjeiros que atraísse o comércio e a população para conhecerem de perto o que se produzia dentro de nossa cidade.

As primeiras festas já mostravam o sucesso que seria as próximas, no entanto, a Colônia Fazendinha logos mostrou-se pequena para receber o grande público que passou a frequentar as festas seguintes que eram realizadas sempre na primeira semana de dezembro, época que os pêssegos e outras frutas da época estavam prontos para o comércio. Sendo assim, os eventos seguintes foram transferidos para o Bairro Vila Nova ocupando a Chácara da Família Hassellmann, e, a cada ano um público maior frequentava a Festa do Pêssego e do Ovo. Outros locais como o pátio da Indústria Celite também recebeu essa festa, mas, na década de 80, o local próprio e definitivo foi encontrado. No Jardim Iguaçu a área ampla onde a Família Torres possuía uma Fábrica de Massa de Tomates foi desapropriada pela Prefeitura e ali se criou o Parque Cachoeira, e nesse parque o maior evento de Araucária passou a ser realizado. Maior número de expositores, um comércio maior e três dias de grandes atrações, como essa que aqui vemos.

A XI Festa do Pêssego e do Ovo contou com uma das grandes atrações que se destacam entre muitas festas. Não somente por ser um homem de grande estatura, mas também um grande artista e dono de uma grande voz. Aqui vemos alguns dos nossos músicos locais com o cantor Sérgio Reis, junto a ele estão os integrantes da Banda Krakoviak. Naturalmente os fãs estão junto com o artista, e também os músicos e amigos. Naquele dia a Banda Krakoviak também fez apresentação, essa banda era formada por músicos locais e faziam apresentações em diversas cidades e até fora do Estado, seu Maestro o já saudoso Tadeo Wzorek (com violino) está ao lado de sua esposa Dona Paulina Wzorek e ambos por muitos anos comandaram o programa A Hora Polonesa pela Rádio Iguassu, mas estavam sempre em movimento, os músicos eram todos conhecidos e amigos como vemos ao lado do Sérgio Reis os também saudosos Leonidas Poly (de piston), Zidonio Baratto (saxofone), essa banda deixou de existir depois da morte de seu fundador e Maestro Tadeo Wzorek e também pelo passamento de outros músicos. Foram muitos outros anos futuros de realizações de festas, até o ano que passou a diminuir o número de participantes, expositores e negócios, as atrações se tornavam raras especialmente as de maior atrativos.

Por isso como dissemos na inicial aos poucos as festas foram rareando até deixarem de ser realizadas especialmente depois de dois anos de isolamento causado pela pandemia. E aqui mais uma vez deixamos gravado as saudades dos tempos que tínhamos as Festas do Pêssego e do Ovo.

Edição n.º 1377