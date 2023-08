Terezinha Poly: Lembranças da gestão de Tadeu Saliba

Em 1976 , o último ano da administração do Bel. José Tadeu Saliba (in memorian) como Prefeito Municipal de Araucária, foram feitas entregas de diversas obras dentro do Município, todas elas de grande importância e relevância para a população que vinha crescendo rapidamente na década de 70 com a chegada de diversas famílias, cujos pais instalaram-se na cidade onde o emprego estava em alta por motivo da construção da Refinaria da Petrobrás e todas as indústrias e prestadoras de serviço que seguiram junto com a refinaria. Com o aumento da população, veio também a procura por escolas para matrícula das crianças em idade escolar, os estabelecimentos de ensino já existentes rapidamente viram todas suas vagas preenchidas, e pais preocupados viam seus filhos fora da sala de aula, assim sendo entre as Ruas São Vicente de Paulo e Lourenço Jasiocha em um amplo terreno foi construída a Escola Fundamental Irmã Elizabeth Werka.

A princípio essa escola ainda era modesta com poucos prédios ocupando a área, rapidamente as vagas foram preenchidas e não levou muito tempo para que novas salas fossem construídas, e o número de estudantes aumentava a cada período. Em cada gestão do executivo, o Prefeito eleito sempre tem uma atenção especial voltada para a Educação, na administração do Dr., Tadeu diversas escolas foram criadas, todas foram de tamanho modesto e construção simples, e, atualmente todas já passaram por reformas, construção de novas salas e até mesmo foram totalmente reconstruídas, e quando olhamos para a foto e as primeiras salas da Escola Irmã Elizabeth Werka logo notamos as mudanças que ocorreram desde 1976. Hoje vemos uma escola que cresceu em andares e novas construções. Os espaços do terreno diminuíram mas não deixaram de existir, o número de alunos de todas as idades aumenta ano a ano.

A Escola Irmã Elizabeth Werka tem seu nome em homenagem à uma das grandes mestras de Araucária, foi a primeira Diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus onde também atuou como professora, e, também a primeira Diretora do Hospital São Vicente de Paulo. Era considerada uma excelente educadora, mas dizem os que estudaram com ela que também era bastante rígida quanto a educação.

Essa escola atualmente tem entre as suas construções o prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, sendo assim continua sendo o estabelecimento de ensino mais visitado em sua área, lembramos ainda que é nesta escola que está a Banda Marcial Municipal mais premiada entre diversas do Brasil, e quem não lembra dos desfiles nas datas cívicas onde a Banda da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka era a mais aguardada? Esta foto mostra, a simplicidade e a grande atenção deste estabelecimento desde sua inauguração e que só aumenta com o passar dos anos.

Edição n.º 1375