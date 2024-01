Terezinha Poly: O Armazém Durau

A Praça Dr. Vicente Machado representa o centro da cidade de Araucária. Aqui foram construídas as primeiras casas em torno da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, formando o conjunto que foi a primeira denominação de nossa cidade, ali a lugar chamava-se “Vila de Araucária”, aliás por muito tempo quando as pessoas iam ao centro diziam “vou até a vila”, e ainda há quem conheça o centro como vila, mas esse centro já passou por tantas mudanças que sua originalidade já perdeu para o avanço do progresso e da modernidade.

Uma das mais antigas construções e que ainda permanecem como testemunha de nossa história é o Sobrado da Família Durau. Construído nos primeiros anos do século XX, o sobrado já abrigou diversos estabelecimentos comerciais e também a Biblioteca Municipal, sendo o térreo utilizado para abrigar o lado comercial e o primeiro andar era e ainda é residência da família.

Em 1930, o Sr. Miguel Durau (in memorian), tinha em suas dependências, um dos mais movimentados e sortidos armazéns. No mesmo local onde se adquiria alimentos também podia encontrar os mais variados produtos para casa, como podem ser vistos nas prateleiras e até pendurados no teto como cestas, cordas, lampiões, panelas de ferro, alumínio, esmaltadas, baldes, pratos, bules, penicos, e também produtos de armarinho como fazendas para roupas, fi os de costura, botões e enfeites, e, não podiam faltar os rolos de fumo e a palha cortada para fazer cigarros.

O armazém tinha maior movimento nos finais de semana, quando as famílias dos moradores das colônias vinham para a missa, e aproveitavam para depois das orações fazerem o abastecimento para a semana.

O tempo passou, a cidade evoluiu, as necessidades mudaram, o progresso trouxe facilidades. Muitos dos produtos aqui adquiridos já são desnecessários, também o comércio aqui modificou, atualmente há uma loja de Roupas Infantis, mas continua pertencendo a mesma família e a construção é uma das poucas que resistem no antigo centro histórico.

Deste tempo ficou lembranças gravadas em fotografias, quando praticamente todas as necessidades poderiam ser encontradas em um só lugar, onde eram atendidos por atenciosos e elegantes vendedores. Parte saudosista de nossa cidade.

Edição n.º 1398