Terezinha Poly: O Terminal Rodoviário em seus primeiros anos

O local onde hoje chamamos de Terminal Rodoviário, foi inaugurado em 1976 na gestão do então prefeito Municipal Bel. José Tadeu Saliba (in memorian) para ser a Estação Rodoviária Municipal de Araucária, e ainda é reconhecida com esse título. A construção de um lugar específico para embarque e desembarque de passageiros, veio face ao aumento da população e do uso frequente e em rápido espaço de tempo dos veículos de transporte coletivo. Como sabemos a implantação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas da Petrobrás em nosso Município, trouxe consigo um vasto número de indústrias e com elas diversas famílias que chegaram em busca de empregos e outras já com cargos definidos fazendo com que a população de Araucária desse um salto no número de habitantes e em consequência o aumento dos ônibus.

A Empresa Araucária de Transportes Coletivos chegou em por aqui nos anos 30 e a Família Franceschi foi pioneira no uso deste tipo de veículo. A princípio a rota era apenas dentro da cidade fazendo a linha Centro/Estação e vice versa, e o ponto de desembarque era em frente ao antigo Bar do Donato na Praça Dr. Vicente Machado.

No início dos anos 70, a frota de ônibus já estava aumentada e os usuários também o que tornava a praça central inadequada para as dezenas de usuários desde as primeiras horas do dia. E assim a Estação Rodoviária começou a ser construída. Nas margens da Rodovia do Xisto entre as ruas Presidente Carlos Cavalcanti e Cel. João Antônio Xavier a Estação Rodoviária foi construída e o ponto de embarque e desembarque da praça central foi desativado já deixando muita gente sentindo falta do ponto em frente ao bar e ainda sem o costume do novo lugar.

A partir daí muitas mudanças ocorreram no centro de Araucária. Esta foto é uma vista aérea do centro no final dos anos 70 e início da década de 80. A Estação Rodoviária, ainda era considerada muito grande e com muitas salas vazias, poucas delas estavam sendo utilizadas, do lado do embarque havia lanchonetes, do outro lado a administração e os Pontos de Taxi.

Mas aqui podemos ver que as mudanças foram muitas. Na foto vemos que a atual Rua Presidente Carlos Cavalcanti ainda tinha diversas residências familiares e também a rua do Centro (Cel. Joaquim Palhano), essas ruas atualmente fazem parte do centro comercial, estabelecimentos comerciais se estendem de ponta a ponta destas ruas, mas o que realmente todos os usuários sentem saudades e todos tem uma lembrança vem desta frota de ônibus chamados Marrons. A Empresa de Transporte Coletivo já teve vários veículos de diversas cores, mas por incrível que pareça esses marrons, foram os que mais marcaram os estudantes e trabalhadores da época pois foi nesta época de aumento de população que também aumentou o número de alunos e trabalhadores. Atualmente este é o Terminal Rodoviário Municipal do Centro, e já começa a ser considerado pequeno para o grande número de usuários. Mais uma vez o progresso pelo qual nossa cidade passa dia a dia e transforma novamente a imagem do centro.