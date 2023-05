Time da A.A.H. mandou bem em dois jogos disputados pela Liga Metropolitana de Handebol

No último final de semana a A.A.H – Associação Araucariense de Handebol fez dois ótimos jogos pela Liga Metropolitana da modalidade, durante a rodada realizada em Campo Largo. No sábado (06/05) empatou com a equipe do PDB – Povo da Bola pelo placar de 28X28, em um jogo equilibradíssimo, que foi definido nos detalhes.

No domingo (07), a A.A.H. enfrentou a forte equipe do EPH, que foi campeã da Liga no ano passado e que também participa da Liga nacional, e perdeu por apenas dois pontos. O time araucariense terminou com vantagem no primeiro tempo, manteve a mesma garra no segundo tempo, porém o adversário acabou vencendo por 34X32. Os destaques da partida foram os jogadores Valter Junior da A.A.H. e Eduardo da EPH. “Fizemos um jogo super emocionante, que mesmo com a derrota, teve um sabor de vitória, porque nosso time lutou bravamente e perdeu por apenas dois pontinhos”, disse a presidente da A.A.H., Aline de Paula.

Nos dias 3 e 4 de junho a A.A.H. voltará às quadras. No sábado enfrentará a equipe de Guaratuba, às 9h30, e no domingo jogará contra o time de São José dos Pinhais, às 17h30. As partidas acontecem em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

Mini torneio

O time feminino da A.A.H. também estará em quadra no próximo sábado (13/05) no Mini Torneio BSS Esportes, especial de Dia das Mães, que acontecerá na Cruzeta Sports, em Curitiba. A equipe araucariense jogará às 14h contra o CHC, às 16h15 contra o Unidas Curitiba e às 19h30 enfrentará a equipe Donas da Bola.

Edição n. 1362