Time do Araucária é eliminado e perde a chance de disputar o título da Copinha da Repescagem 

A confusão ocorrida na última rodada da Copinha da Repescagem, realizada no sábado (25/11), no campo do Tropical, custou caro para o Araucária. O time, que tinha o mando de jogo contra o Fortaleza, decidiu não jogar porque os vestiários estavam trancados e as traves estavam sem as redes, situações que, segundo o clube, contrariam o regulamento da competição. Já o adversário improvisou um local para que seus jogadores se trocassem e entrou em campo mesmo assim. O juiz então aguardou o tempo limite para dar início a partida, que acabou não acontecendo.

Por conta disso, o caso foi à julgamento pela comissão disciplinar da Copinha e o resultado foi a eliminação do Araucária na reta final da competição. O time araucariense ainda tentou recurso, mas a comissão não declinou da decisão, alegando que seguiu o regulamento, punindo o Araucária com W0. Dessa forma, a decisão do título será entre os times do Mocidades e Fortaleza.

Edição n.º 1392