Time do paratleta Alex Witkovski é campeão da 2ª etapa do Regional Sul de Voleibol Sentado

O paratleta araucariense Alex Witkovski conquistou mais um título no último final de semana: foi campeão pelo Círculo Militar – CMP/SESC da 2ª etapa do Campeonato Regional Sul de Voleibol Sentado, realizado no Clube da Bosch. No sábado o seu time venceu as equipes da AVPL (de Paranaguá) e a ASSAMA (de Maringá) por 3×0, sem muitas dificuldades e na grande final de domingo venceu o IPP, que tem entre seus atletas o araucariense Ed Casagranda, por 3×1.

Segundo ele, foi um jogo intenso, o CMP abriu 1×0 no IPP, porém no segundo set não encaixou seu jogo muito bem e acabou cedendo o empate. Depois colocou a cabeça no lugar, diminuiu os erros e venceu os 2 sets seguintes, fechando o jogo em 3×1.

“Minha equipe do CMP/SESC está de parabéns, estamos colhendo os frutos do árduo trabalho que estamos fazendo nos últimos 6 anos. Cada vez mais nos tornamos a equipe destaque do estado. Próxima competição será o Parajaps e iremos em busca do título, potencial pra isso temos de sobra”, comemorou.

Alex não participará do Parajaps, pois na mesma data estará em Cairo, no Egito, com a seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo de Voleibol Sentado. “Viajo dia 2 de novembro para a Alemanha, onde iremos fazer uma série de amistosos contra eles, visando a Copa, e no dia 7 partimos pro Egito em busca do título e retornamos ao Brasil dia 19”, disse Alex, lembrando que a Copa do Mundo será muito importante para pensar no esquema tático dos Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024.

