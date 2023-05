Time do Tupy Santa Clara busca patrocinadores

Terceiro colocado no Grupo B da Copa Tião Calado, o Tupy Santa Clara vem demonstrando um certo equilíbrio na competição, com uma vitória, um empate e uma derrota. O time, que é uma remontagem do antigo Galáticos e que agora está sob o comando do presidente Gilson Fernandes, segue na luta em busca de patrocinadores para poder participar de outras competições.

“Agradecemos aos jogadores do então Galáticos, que acreditaram no nosso trabalho e decidiram permanecer no time e também ao nosso único patrocinador até este momento, o Burbello Materiais de Construção”, diz Fernandes. Para os interessados em patrocinar o time do Tupy Santa Clara, o fone de contato é o (41) 99634-5492.

Edição n. 1361