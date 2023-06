Times do Araucária ECR se classificam para a segunda fase do Paranaense Sub15 e Sub17

Enquanto o time adulto do Araucária ECR ainda lamenta a desclassificação na Segundona Paranaense e o rebaixamento para a terceira divisão em 2024, os times juvenis seguem firmes no Campeonato Paranaense das categorias Sub15 e Sub17. Os dois times estão classificados para a segunda fase das duas competições.

O Sub15 empatou com o Independente Futebol São Joseense por 1X1 no sábado (17/06) e agora se prepara para enfrentar a segunda fase da competição. Já o Sub17 ganhou de 2X1 da mesma equipe, também no sábado (17) e ainda não sabe quem será seu primeiro adversário da segunda fase.

Adulto

O time adulto, mesmo não tendo mais chances de classificação na Segundona, ainda cumpre tabela de jogos. Na sexta-feira (16) enfrentou o Paraná Clube e perdeu por 3X0. Seu próximo jogo será no domingo (25), às 15h, contra o AA Iguaçu, que ainda briga pela classificação e joga apenas pela vitória. A partida será no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Edição n. 1368