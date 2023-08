Times do Cacique jogam neste sábado (05) pela 2ª fase do Paranaense

Os times do Araucária ECR vão jogar pela segunda fase dos Campeonatos Paranaenses Sub15 e Sub17 no próximo sábado (05/08).

O Sub15 terá como adversário o Paraná Clube, às 08h45, no Estádio Erton Coelho de Queiroz, em Curitiba e o Sub17 jogará contra o Independente São Joseense, às 10h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais.

Os dois jogos serão válidos pela segunda rodada da competição. Isso porque os times não chegaram a jogar pela primeira rodada, pois as partidas, que deveriam ter sido realizadas em 29/07, foram transferidas a pedido do adversário, o FC Cascavel. Sendo assim, os jogos da primeira rodada foram remarcados para quinta-feira (24/08), ambos no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras. O Sub 15 joga às 08h45 e o Sub17 às 10h30.

Edição n. 1374