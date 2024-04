Times do Cacique perdem nas rodadas dos estaduais Sub-15 e Sub-20

Os times do Araucária ECR não foram bem nas últimas rodadas dos campeonatos paranaenses das categorias Sub-15 e Sub-20, realizadas no sábado (30/03). O Sub-20 levou uma goleada de 6X0 do Londrina e passou a ocupar a 9ª posição na tabela de classificação, com 4 pontos, contra 12 pontos do PSTC, que é o primeiro colocado. O Sub-15 também foi goleado em 6X1 pelo Athletico, time líder na classificação com 12 pontos, e atualmente é o 4º e último colocado no seu grupo, com apenas 1 ponto.

No próximo sábado (06/04), os dois times voltam a campo, o Sub-20 enfrentará o São Joseense às 15h30, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, e o Sub-15 terá como adversário o Iraty, às 10h, no campo do Contenda.