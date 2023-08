Times do Sub15 e Sub17 do Araucária ECR não fizeram boas partidas no Paranaense

Os times de base do Araucária ECR não foram bem na última rodada do Campeonato Paranaense. O Sub17 foi até Londrina no sábado (12/08) enfrentar o PSTC e acabou tomando uma goleada de 5X0. O time embarcou na sexta-feira, às 12h30, teve problemas na viagem e só chegou em Londrina por volta das 4h30 da madrugada, sendo que a partida estava marcada para às 10h. “A Federação não alterou nosso horário de jogo, os atletas jogaram cansados, sem dormir quase nada e isso afetou bastante o desempenho deles em campo”, comentou Adriano Lara, administrador das categorias de base. Já o Sub15 enfrentou o Vila Hauer, também no sábado, e empatou em 0X0.

No próximo sábado (19), os dois times voltam a jogar. O Sub15 jogará contra o Paraná Clube, às 08h45, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras. O Sub17 enfrentará o Independente São Joseense, às 10h30, no mesmo estádio.

Na quinta-feira (24), os times enfrentarão as equipes do Cascavel, em jogos pendentes da primeira rodada. As duas partidas serão realizadas no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, o Sub 15 joga às 08h45 e o Sub17 às 10h30.

Foto: Roberta Adriana Lara.

Edição n.º 1376