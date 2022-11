Times do Três Jardins são campeões da Primeirona 2022

Os times do Três Jardins têm muito a celebrar após a conquista do Campeonato Municipal de Futebol Amador da 1ª Divisão– Primeirona 2022. O clube faturou os troféus nas categorias Adulto e Juvenil no último sábado (12/11), jogando contra as equipes do Chantilly. No Juvenil, que finalizou a competição invicto, a vitória foi por 3X0 e no Adulto por 2X0. Com o título, o Três Jardins conquistou vaga para disputar a Taça Paraná em 2023, nas duas categorias.

O artilheiro da competição no juvenil foi o jogador do Três Jardins Paulo Henrique, com 13 gols, e no adulto foi o atacante de Contenda Pixaco, com 4 gols. Jeferson Depeteriz foi o goleiro menos vazado do adulto, com 6 gols sofridos e no juvenil foi Fernando da Costa Iniesta, com 7 gols sofridos.

Segundo a Liga Desportiva de Araucária, organizadora da competição, 17 jogos foram realizados na categoria adulto, com saldo de 55 gols, 15 cartões vermelhos e 45 amarelos. No juvenil foram 17 jogos, 65 gols, 12 cartões vermelho e 37 amarelos. “Agradecemos ao prefeito municipal Hissan Hussein Dehaini pela parceria no futebol amador de Araucária e também a Federação Paranaense de Futebol, na pessoa do presidente Hélio Cury, a Polícia Militar e a Guarda Municipal sempre presente garantindo a segurança nos campos e também a imprensa pela cobertura dos jogos. Parabenizamos a comissão disciplinar, as torcidas, as diretorias dos clubes, jogadores e patrocinadores que ajudaram a proporcionar momentos de lazer nos finais de semana”, disse o presidente da LDA, Matheus Blaszczak.