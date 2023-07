Times juvenis do Araucária ECR fazem primeiros jogos da nova fase do Paranaense no dia 27

Os times Sub15 e Sub17 do Araucária ECR estão treinando duro e confiantes para os jogos da fase do turno e returno dos Campeonatos Paranaenses das referidas categorias. No Sub17 a equipe se classificou na 12ª colocação, entre os 23 times participantes e terá como primeiro adversário da fase o FC Cascavel. O jogo será no sábado (27/07), às 10h30, Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras.

Já o time Sub15 se classificou em 11º lugar entre os 20 participantes e terá o adversário, o FC Cascavel. A partida também será no dia 27, às 8h45, antecedendo o jogo do Sub17.

Edição n. 1370