Torneio de Estilingue será neste domingo (21) no Porto das Laranjeiras

Um evento que promete diversão para toda a família araucariense vai acontecer neste domingo, 21 de abril, a partir das 10h, no Centro de Eventos Juliartes, no bairro Porto das Laranjeiras. O Torneio de Estilingue de Tiradentes contará com competições, almoço, recepção dos cavaleiros do desfile montado e música ao vivo com o cantor Tony Rodrigues.

O campeonato vai envolver competidores nas categorias Esfera de Aço, Bulica Livre 30 Tiros, Bulica Livre, Bulica Amador e Mirim até 11 anos completos. Haverá premiações em dinheiro para os vencedores e troféus. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99613-6010, com Rafael Paraná.

Nas edições anteriores o Torneio de Estilingue reuniu muitos participantes e os organizadores esperam repetir essa marca. O Centro de Eventos Juliartes fica na Rua Antonio Czarnik, 135, bairro Porto das Laranjeiras.