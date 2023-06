Torneio de robótica movimentou estudantes do Colégio Metropolitana

Dezenas de estudantes entusiasmados com a ciência, a tecnologia e a inovação. Este pode ser o resumo do Torneio de Robótica Metrô, promovido pelo Colégio Metropolitana na última sexta-feira (16/06). Alunos do Fundamental II, juntamente com os professores, participaram da 3ª edição do Torneio, que também contou com a participação das famílias, porém nos bastidores.

Entre os critérios avaliados na competição estavam a programação de um EV3, utilização dos Chromes Books, futebol com robôs, sumô com robôs. Todas as apresentações foram cronometradas e as torcidas das equipes também foram avaliadas.

Segundo a direção do colégio, através da disciplina de Robótica o aluno é incentivado a investigar e materializar os conceitos aprendidos no currículo escolar, destacando o incentivo de trabalho em grupo, raciocínio lógico e do estímulo à criatividade. “Não temos campeões nesse torneio, para a equipe Metrô todos são vencedores e estão de parabéns”, disse a diretora Márcia Katuragi.

Alunos esbanjaram criatividade nos trabalhos apresentados.

Edição n. 1368