Touché! Gabriela Moraes conquista bronze no Brasileiro de Esgrima

Gabriela Moraes segue firme com sua campanha vitoriosa na esgrima. No domingo (15/10) ela disputou o Campeonato Brasileiro de Esgrima, realizado em Porto Alegre (RS), e conquistou a medalha de bronze no Individual. A conquista do 3º lugar na categoria principal e mais concorrida fechou com chave de ouro seu cronograma de competições para este ano.

A araucariense também representou o Estado do Paraná como capitã de duas equipes, uma de Sabre, que ficou em 4° lugar e outra de Espada, que ficou em 3° lugar. “Lutamos bravamente e fico feliz por ter sido a única paranaense a subir no pódio individual, na competição mais disputada do ano. Mesmo já estando exausta, consegui fazer a maior quantidade de pontos efetivos, uma dádiva, agradeço toda a minha equipe pela garra”, disse a atleta, que treina na equipe do Círculo Militar do Paraná.

Edição n.º 1385