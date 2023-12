Trabalho de voluntários foi fundamental para a revitalização do CMAEE-TG

No dia 5 de dezembro comemorou-se o Dia Internacional do Voluntário e nada melhor do que enaltecer a data reconhecendo o comprometimento e a contribuição valiosa de um grupo de trabalhadores de duas grandes empresas de Araucária. Eles disponibilizaram seu tempo para ajudar nos trabalhos de revitalização do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado – Transtorno Global de Desenvolvimento (CMAEE-TGD). O Centro é vinculado à Secretaria de Educação e atende crianças e estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Conduta (TC) matriculados na rede municipal de ensino

O projeto de revitalização foi uma iniciativa do Conselho Escolar e APPF, mas os serviços só se tornaram possíveis graças à contribuição dos voluntários das empresas Valmet e Elio Winter e da Secretaria Municipal de Educação. A entrega simbólica do Centro revitalizado para a comunidade aconteceu na sexta-feira (01/12). Mais de 150 pessoas participaram dessa festa, que contou com a presença de representantes da SMED, das empresas parceiras e da comunidade escolar.

Na ocasião, a diretora do CMAEE Mariana Langner, agradeceu o apoio de todos nesse projeto e destacou a importância da parceria com empresas privadas. “É gratificante ver a comunidade e os pais se unindo com o poder público para proporcionar um crescimento cada vez melhor para nossas crianças e estudantes. A contribuição das empresas Valmet e Elio Winter foi fundamental. Além da mão-de-obra, nos ajudaram com os materiais, assim como a SMED, que nos doou boa parte das tintas. Tivemos também o patrocínio fundamental das Tintas Virgínia e Tintas Darka. Inclusive, muitos dos nossos funcionários e professores também arregaçaram as mangas e ajudaram. Os trabalhos aconteceram aos sábados, por isso não precisamos dispensar alunos. Foram três meses desta ação voluntária, uma ação de várias mãos que fez toda a diferença para o CMAEE”, declarou Mariana.

Entre os serviços executados estão a limpeza geral do Centro, consertos e pequenos reparos, pintura interna e externa, e vários outros, permitindo uma revitalização completa de todos os espaços do CMAEE.

Uma década fazendo o bem

Esta não foi a primeira ação dos colaboradores da Elio Winter. Há 10 anos a empresa vem se dedicando a ações voluntárias, atuando em serviços de reformas em instituições carentes, doando materiais e seus trabalhadores entram com a mão de obra. “Lembrando que a ação é voluntária, participa quem quer. Geralmente liberamos os funcionários na sexta-feira, durante o horário de trabalho, e quem puder e quiser, continua ajudando no sábado, quando também são convidados para participar do mutirão familiares crianças e amigos. No caso do CMAEE-TGD, por exemplo, fomos procurados por uma voluntária da empresa Valmet e decidimos unir forças. Eles já haviam começado uma ação no Centro e precisavam de auxílio”, explicou a Elio Winter.

Edição n.º 1392