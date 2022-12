No livro santo dos cristãos viver no paraíso seria não fazer nada porque tudo estaria pronto e o Adão como punição teria que aprender a viver lavrando a terra com o suor do seu próprio rosto, o que achei ser a grande oportunidade da vida dele de montar seu próprio negócio.

A palavra trabalho também não ajuda muito pois vem do latim tripalio que era um apetrecho de três paus pontudos usados pelos camponeses pra debulhar o milho e o trigo e pra piorar os soldados romanos usavam tripalio pra impingir medo e sofrimento em seus conquistados.

Como se vê a fama penosa do trabalho com o sofrimento não é a toa e seria muito complicado tentar melhorar sua imagem por ai, pois envolve um legado cultural imenso e infelizmente o trabalho para muitos ficou tedioso e enfadonho, texto pesado este!

Uma palavra mais leve e mais bem elaborada melhoraria enxergar as atividades diariamente de forma prazerosa dando imensa satisfação ao executor destas realizações humanas, o próprio labor tem mais sabor quando pronunciado em nossa língua e a religiosa Araucária da praça da Bíblia se transforma em laboratório de administração pública quando quem gosta de trabalhar tem prazer em fazer as coisas.

Muitos de Araucária se perguntam extasiados qual seria a maior obra da gestão do prefeito Hissan pra conseguir realizar tantos empreendimentos em tão pouco tempo, tais como pavimentar mais de uma centena de quilômetros de vias publicas, trocar toda iluminação pra LED, implementar um alto padrão de sinalização de transito, manter tudo isso limpo e conservado tanto na cidade como na zona rural, e ainda ter tempo de promover eventos como a Feira do Peixe, o Natal Iluminado, a Festa da Padroeira, o Parque dos Dinossauros e a Feira Sabores das Colônias e a resposta ainda continua sendo a do Seo Oswaldo Raksa lá no ano 2000 quando ele era muito mal falado nestas plagas: “podem falar o que quiserem dele, mas o Hissan é muito trabalhador”, e agora todo mundo tá vendo isso.