Trabalhos de artista visual araucariense foram expostos no cenário do programa Encontro

O artista visual, designer e ilustrador Adriano Catenzaro, morador de Araucária, teve seus trabalhos expostos no cenário do programa Encontro, da Rede Globo, durante uma semana. Ele conta que foi convidado a expor pela curadoria de artistas do programa. “O curador conheceu meu trabalho pelo Instagram e me convidou para expor, isso deu uma visibilidade tremenda à minha arte”, comemorou o artista. A exposição aconteceu durante os programas que foram exibidos na semana de 3 a 7 de outubro.

Adriano é graduado em Desenho Industrial e pós-graduado em Design de Embalagens pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e hoje se dedica à sua arte. Seus trabalhos são confeccionados com recortes de papel. Mas não são recortes de figuras prontas, o próprio artista é quem cria e recorta as formas orgânicas e geométricas para compor os quadros, painéis, ilustrações de livros, entre outros. “Tenho trabalhos na arte contemporânea, séries mais abstratas, até trabalhos mais ilustrativos. Já ilustrei vários livros adultos e infantis e muitas revistas. Inclusive tenho dois livros que sou autor e ilustrador”, comenta.



Catenzaro já foi selecionado para participar de mostras, bienais e salões de arte, e faz exposições e eventos desde 2013. Possui trabalhos publicados em livros didáticos e de arte. Referência em ações de educação artística em escolas, o artista também é o autor e ilustrador dos livros Capitais Brasileiras (2019) e O Mistério da Ilha Desconhecida (2022).



Prêmios



O talento e a habilidade criativa de Catenzaro com a tesoura e cola, lhe renderam muitos prêmios. Entre tantos, em 2022 recebeu Menção Honrosa no Salão de Artes Visuais de Vinhedo, Galeria de Artes Edilson Caldeira, Vinhedo-SP; Menção Honrosa no Salão Municipal Acadêmico e Contemporâneo de Artes Plásticas Professor Ernesto Quissak e Quissak Júnior, Espaço Luiz Carvalho dos Santos, Guaratinguetá-SP. Em 2011 ficou em 2º Lugar no 4º Salão de Artes Visuais de Pinhais, Centro Cultural Wanda Dos Santos Mallmann, Pinhais-PR. Em 2020 ganhou o Prêmio FNLIJ Orígenes Lessa – “O Melhor Livro para Jovem Hors-Conconurs”, 46ª Seleção Anual da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Rio de Janeiro-RJ.

Em 2019 recebeu o Selo Cátedra 10 Categoria Seleção, PUC-Rio e Cátedra Unesco de Leitura, Rio de Janeiro-RJ e foi selecionado para o Catálogo FNLIJ – Bologna Children’s Book Fair, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Rio de Janeiro-RJ.



Serviço



Para conhecer mais sobre o trabalho do artista visual Adriano Catenzaro, acesse o site https://catenzaro.com.br/ ou siga ele no Instagram “Adriano Catenzaro”.