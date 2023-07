Tradicional festa do motorista e do agricultor do Santuário Nossa Senhora dos Remédios será neste domingo (23)

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios já está com tudo pronto para a 68ª edição da Festa de São Cristóvão e Santo Isidoro que será realizada neste domingo (23/07). A programação começa com a celebração da Santa Missa, às 10h, na Igreja Matriz. Logo na sequência acontecerá a tradicional procissão motorizada com as imagens de São Cristóvão e Santo Isidoro, com saída da Praça Dr. Vicente Machado até em frente à Loja Mundial de Celso Kampa, na Rodovia do Xisto, onde será realizada a benção dos veículos.

Às 12h será servido o almoço no Salão Paroquial, que está localizado na rua Dr Júlio Szymanski, 46, Centro. O cardápio terá filé com mignon ou costelinha de porco (por quilo) e porções de risoto, maionese e saladas. A partir das 14h terá início a matinê dançante com animação da dupla Jonas & Joel e do Grupo Glamour Musical. A entrada será um quilo de alimento. Toda a comunidade araucariense está convidada a participar dessa festa.