Traficantes pegam corrida com motorista de aplicativo e acabam presos em abordagem policial

Nessa quinta-feira (06/07) uma mulher e um homem foram presos por tráfico de drogas na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra.

A Polícia Militar de Araucária estava realizando um bloqueio na via, quando um veículo se aproximou e os agentes perceberam um dos passageiros jogar um objeto embaixo do banco do motorista. A abordagem foi realizada e descobriu-se que o condutor era motorista de aplicativo.

O objeto jogado se tratava de uma embalagem contendo uma certa quantidade de cocaína. Ao revistar a mochila da outra passageira, foi encontrado mais cocaína, que ao todo foram 51 buchas, e ainda 97 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 356 em dinheiro trocado.

Diante de toda essa situação, o motorista de aplicativo foi liberado, enquanto os dois traficantes foram encaminhados para a delegacia.