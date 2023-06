Trânsito no domingo (25) pode sofrer transtorno devido a evento de cicloturismo

Nesse domingo (25/06), devido a um evento metropolitano de cicloturismo, onde centenas de ciclistas estarão em deslocamento, sendo escoltados por Agentes de Trânsito de Araucária, o trânsito em alguns locais da cidade poderá sofrer interferência.

Por volta de 7h30, é previsto que o grupo entre em Araucária pela Av. das Araucárias, vindo de Curitiba. Ao todo, serão 4 viaturas do Trânsito acompanhando e mantendo a segurança dos ciclistas nos trechos da marginal da Rodovia do Xisto, Av. Victor do Amaral, Praça Vicente Machado, pelas Pontes Históricas, Av. Pedro Euzébio Lemos no Fazendinha, Estrada Lagoa Grande, até o destino em Catanduvas do Sul. O retorno do grupo está previsto para a saída de Catanduvas do Sul às 14h, e também terá escolta por Araucária.

Foto: Freepik.