Treinão de corrida reuniu mais de 200 participantes na noite de sábado (02)

No sábado (02/03), a Equipe Rodrigues e o grupo Unidos e Fortes juntaram forças e realizaram um super treino de corrida de rua em Araucária.

O treinão noturno reuniu 200 participantes e teve como principal objetivo fortalecer o atletismo na cidade, incentivar pessoas a cuidarem da saúde e prestigiar os atletas já praticantes da modalidade. A prova contou com distâncias de 5 e 10km e a participação foi inteiramente gratuita.

“Voluntários nos ajudaram a executar o planejamento, pois queríamos entregar um evento digno de uma corrida de verdade. Montamos uma arena, com direito a pórtico de chegada, número de peito, cronômetro, postos de água, locução na chegada dos atletas e sorteio de brindes fornecidos por vários apoiadores. A comissão organizadora foi formada pelos líderes Lucas Garcia, Rosinha Garcia, Zenilda Rodrigues e eu”, disse Hailton Rodrigues. Ele agradece o apoio da Prefeitura de Araucária, secretarias de Saúde, Esporte e Lazer e Governo, Departamento de Trânsito, Câmara Municipal, Guarda Municipal e empresas e amigos que apoiaram o evento.

“Não há nada melhor do que a sensação de dever cumprido, de entregar para as pessoas um evento onde todos que estão ali são apaixonados pela corrida de rua ou estão em busca de alguma superação pessoal. Foi essa a sensação que tivemos nesse treinão noturno que realizamos”, disse Rosinha Garcia.

100% de aprovação

Scharielle Tigre correu 5km pela primeira vez e disse que adorou a experiência. “Costumo praticar exercícios apenas na academia e por isso foi uma sensação incrível. Sabe quando você pensa que nunca vai conseguir e no outro dia está correndo? A organização do treino foi sensacional, no final da corrida os organizadores davam apoio aos atletas. Pretendo entrar para a equipe Amigos de Araucária para começar a correr com eles e ganhar troféus e medalhas”, comemorou.

Da mesma opinião compartilha Paola Cristina Ferreira, que correu 5km. “Corri pela primeira vez. Gosto de trilhas e caminhadas na natureza, porém não tenho condicionamento físico e meu sobrepeso dificulta ainda mais. Um integrante da equipe Rodrigues encaminhou o post sobre o treinão e eu e meu esposo decidimos participar. Pra mim foi muito difícil ver todos passando na minha frente, na mente vinha o desejo de desistir, até que nos 2,5km, uma outra integrante da equipe veio de encontro a mim e me acompanhou em todo percurso, esse apoio foi decisivo para eu ir até o fim”, comentou.

Também estreante corridas de rua, Mariana Assumção de Lima decidiu encarar os 10km. “Parecia que estávamos em uma corrida oficial, foi uma forma de motivar as pessoas para treinar, conhecer novas pessoas. Superei meus limites e tentei dar o meu melhor tempo”, disse ela, que costuma treinar na companhia do marido.

Jonathan elogiou a organização do treinão, ele correu 5km e ficou entusiasmado. “Foi minha primeira vez e afirmo que estava top. Nem de longe imaginei que seria assim, a equipe organizadora foi maravilhosa”, declarou.