Treinão de Duathlon vai arrecadar doces e brinquedos para carreata de Natal no Monaliza

No próximo domingo, 3 de dezembro, os atletas de Araucária têm um importante compromisso com a saúde e com a solidariedade. Eles irão participar do 1º Treinão Beneficente de Duathlon, organizado pelos atletas Maicon Sulivan e Leandro Silva, que terá largada às 7h30, na Rua Cezar Hasselmann, no Jardim Monaliza.

Os participantes terão que cumprir trajetos de 5km de corrida, 20km de bike e mais 2,5km de corrida. Segundo Maicon Sulivan, um dos organizadores, o evento promete reunir muitos atletas, inclusive de outras cidades, que já confirmaram presença.

As inscrições podem ser feitas no dia do treinão e cada participante terá que doar dois pacotes de balas, pirulitos ou um brinquedo novo ou em bom estado. “O treino terá um viés beneficente e tudo que arrecadarmos será doado para famílias em situação de vulnerabilidade, durante a nossa carreata de Natal”, convida Maicon. Mais informações pelo fone (41) 99601-2989.

Edição n.º 1391