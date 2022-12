Três colégios de Araucária recebem certificado Diamante pelo desempenho no IDEB 2021

O Paraná obteve a maior média do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2021 ao alcançar a nota de 4,6. O índice considera as taxas de aprovação escolar e as médias dos estudantes em português e matemática e um dos seus objetivos é avaliar a qualidade do aprendizado e estabelecer metas para melhorar o ensino público. A nota alcançada no Ideb é um dado importante e comprova a insistência em buscar os estudantes para estarem em aula, em utilizar as plataformas e os recursos disponíveis. Estratégias importantes para que o estudante efetivamente aprenda e incorpore o conhecimento.







Este ano, três colégios de Araucária foram destaque no IDEB de 2021 e receberam o certificado Diamante na última quinta-feira (08/12), em cerimônia realizada no Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, em Curitiba. A premiação foi criada pela Secretaria do Estado da Educação (Seed-PR) para homenagear as escolas com os melhores desempenhos no Ideb.

O Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto, localizado no Jardim Industrial, alcançou a nota 4.2 e foi o 1º colocado entre as 20 instituições estaduais de Araucária, na categoria Ensino Médio. Na classificação dos colégios que integram o NRE/Área Metropolitana Sul, o Agalvira foi o 2º colocado entre 130 instituições e no Paraná, ficou na 16ª posição, entre 2.399 instituições.

“É uma alegria muito grande para uma escola que foi tão hostilizada e que agora dá essa volta por cima tão significante. Somos uma escola de periferia e sabendo que tem tantas escolas modernas e bacanas e nós sendo um exemplo para todo mundo, não há palavras para descrever. Essa classificação é mérito de toda uma equipe, de um trabalho contínuo de esforço e dedicação, do empenho dos nossos alunos. Na verdade, a gente trabalha pra isso, mas não esperávamos que acontecesse tão rápido e nem com tanto sucesso. Foi muito gratificante para toda a escola”, disse emocionado o diretor do Agalvira, Alessando Vieira Rosa.

Mais comemoração

Outro colégio que está comemorando o desempenho no IDEB é o Professora Ana Maria Vernick Kava, localizado na área rural do Tietê. A instituição obteve nota 4.5 e ficou em 4° lugar na classificação geral das instituições pertencentes ao NRE/Área Metropolitana Sul.

“Esse prêmio mostra o reconhecimento do trabalho dos professores e que procuramos desenvolver uma educação de qualidade, voltada sempre para o bom desempenho dos nossos alunos. É o trabalho em equipe. Estamos orgulhosos por esse resultado”, declarou a diretora Leila Feitosa.

No Colégio Estadual Cecília Meirelles, localizado no bairro Cachoeira a felicidade é a mesma, após obter a melhor nota no ensino fundamental entre os colégios de Araucária. O Cecília também ficou na 50ª posição entre todos os colégios do Paraná, na categoria EF.

Segundo a diretora Sueli Estela Farias de Brito, a nota do IDEB do Cecília Meirelles vem melhorando a cada edição da prova. Em 2017 a instituição obteve nota 4.9, em 2019 foi 5.4 e em 2021 a nota foi 5.9. “Essa premiação significou muito, porque é o resultado de um trabalho incansável por parte dos professores, pedagogas, direção e o esforço e comprometimento dos estudantes e familiares”, disse a diretora.