Três foragidos são presos na madrugada de terça-feira (14)

As equipes da Guarda Municipal de Araucária realizaram prisões de três procurados da justiça na madrugada de terça-feira (14). A primeira ocorrência aconteceu por volta de 00h40 na Av. Nossa Senhora dos Remédios, no bairro Boqueirão. Uma equipe da GM avistou um homem acariciando alguns cavalos em um terreno baldio e assim que percebeu a viatura, o sujeito deitou no campo tentando se esconder. Foi realizada a abordagem e ao checar sua vida pregressa via sistema SESP/PR, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor.

O segundo sujeito foi preso após uma abordagem na Rua Francisco Drewniak, no bairro Costeira, por volta de 00h55. Já o terceiro foragido foi preso cerca de 02h45 da madrugada. Assim que avistou a viatura policial, o indivíduo saiu correndo, mas os agentes conseguiram alcançar e abordar o homem.

Um mandado de prisão pelo crime de roubo agravado apareceu assim que foram checados seus dados pessoais. O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, assim como os outros foragidos.