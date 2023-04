Três mandados de prisão foram cumpridos no fim de semana

Na madrugada do último sábado (15/04), uma equipe da Guarda Municipal se deparou com uma briga enquanto realizava patrulhamento na região da Fazenda Velha. A guarnição realizou a abordagem e durante a checagem da vida pregressa dos envolvidos, apareceu um mandado de prisão em nome de um deles.

O procurado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para as providências cabíveis. O demais envolvidos foram orientados e liberados no local.

No início da manhã do mesmo dia, populares informaram a uma equipe da Guarda, que fazia patrulhamento na região central de Araucária, que havia um homem desconhecido nas imediações, dizendo que estava armado.

Os agentes realizaram buscas na região, de acordo com as características físicas repassadas, e logo encontraram o indivíduo. Na busca pessoal foi encontrado com o homem somente um aparelho celular, porém, ao checar seus dados através Sistema SESP/ PR, a equipe constatou que o indivíduo era procurado pela justiça.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências.

No fim da tarde de sábado, uma equipe da Guarda abordou um homem com atitudes suspeitas. Os agentes realizaram a checagem de dados do rapaz e na busca foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor. O procurado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária.