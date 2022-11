Tribunal do Juri julga dois réus, um é absolvido e outro tem crime desclassificado

A Justiça de Araucária realizou duas sessões do Tribunal do Júri nas últimas semanas, no Plenário do Fórum da Comarca local. No júri do dia 10/11, o réu Eduardo Erdman foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Ela respondia pelo crime de homicídio contra os irmãos Matheus Felipe Frediani e Richard Wesley Frediani, ocorrido em 16 de julho de 2018. Porém o júri entendeu que ele não foi o autor dos disparos fatais contra os irmãos.

Três dias depois, a mãe das vítimas foi até a Delegacia de Polícia registrar boletim de ocorrência do desaparecimento dos filhos. Ela disse que eles teriam ido a uma festa particular na rua Macieira, bairro Capela Velha e, depois disso, não teriam sido mais vistos. Nesse mesmo dia, a mãe também ficou sabendo que os corpos dos irmãos haviam sido encontrados em um matagal nos fundos da avenida Avestruz, no bairro Capela Velha.

No julgamento do dia 17, o réu Fernando Pereira de Liz, teve o crime de tentativa de homicídio desclassificado para lesão corporal leve. O Conselho de Sentença entendeu que não havia laudo de exames de lesões corporais na vítima, tampouco laudo complementar, não sendo possível precisar ao certo a extensão das lesões. O crime passou para a competência do Juizado Especial Criminal de Araucária, onde será processado e julgado pelo art 129 (lesão corporal) do Código Penal.