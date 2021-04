Trio que roubava fios de telefonia é preso pela PM

A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira, 19 de abril, três ladrões de fios de telefonia, que agiam no bairro Campina da Barra. A equipe foi acionada por volta das 21 horas, por uma pessoa que dizia ter visto o trio cortando o cabeamento de um poste localizado na rua Lotus. No endereço indicado, a equipe constatou o roubo, e saiu em patrulhamento pelas redondezas, para tentar localizar os malandros.

Na rua Presidente Costa e Silva, próximo à divisa com o bairro Caximba, em Curitiba, encontrou os suspeitos, sendo que um deles carregava um rolo de fios de telefonia com aproximadamente 50 metros. Com os outros dois foram localizadas durante a abordagem, várias faquinhas de serra, sendo que as pontas dos fios demonstravam que os mesmos haviam sido cortados com ferramentas improvisadas, possivelmente essas mesmas faquinhas. Os indivíduos e o material do furto foram levados até a Delegacia de Araucária para as medidas cabíveis. O representante da empresa de telefonia disse que iria representar contra os autores do crime.

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021